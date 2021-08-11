Иван Абрамов, критиковавший полных женщин, сделал комплимент Ольге Картунковой

Каково же было удивление публики, когда Абрамов недавно сделал комплимент своей коллеге по юмористическом цеху Ольге Картунковой, которая после феноменального похудения снова начала полнеть.