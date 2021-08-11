Будьте в Плюсе

Клиентам НПФ обеспечат защиту от мошенников при смене фонда

Проект закона предполагает при признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным восстановить на счете застрахованного сумму инвестиционного дохода, который изъяли при досрочном переходе.
Телеканал 360°
В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заметили, что россияне уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах.
Телеканал 360°
Как уточняет кабмин, в настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке.
Известия
Аналитик заявил, что страхование жизни может стать выгодной альтернативой добровольной пенсионной системе в России.
URA.Ru

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Клиентам НПФ обеспечат защиту от мошенников при смене фонда
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НПФ обяжут вернуть пенсии обманутым клиентам
URA.Ru19:09
Россиянам могут начать возмещать средства при мошеннической смене НПФ
ФАН17:37
Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления
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