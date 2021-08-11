Телеканал 360°Клиентам НПФ обеспечат защиту от мошенников при смене фондаПроект закона предполагает при признании договора об обязательном пенсионном страховании недействительным восстановить на счете застрахованного сумму инвестиционного дохода, который изъяли при досрочном переходе.Телеканал 360°В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заметили, что россияне уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах.Телеканал 360°Как уточняет кабмин, в настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке.ИзвестияАналитик заявил, что страхование жизни может стать выгодной альтернативой добровольной пенсионной системе в России.URA.RuЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ФАНИзвестияПодробнее о событииКлиентам НПФ обеспечат защиту от мошенников при смене фондаТелеканал 360°19:38НПФ обяжут вернуть пенсии обманутым клиентамURA.Ru19:09Россиянам могут начать возмещать средства при мошеннической смене НПФФАН17:37Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопленияИзвестия19:56Показать ещёОценитьПоделиться