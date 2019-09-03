Экономика
Коммерсантъ КазаньСовкомбанк купил ипотечные кредиты Татфондбанка за 1,1 млрд рублей
Совкомбанк заплатил 1,1 млрд рублей за ипотечные кредиты Татфондбанка, выставленные на торги, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов. На аукцион был выставлен один лот с правами требования к физлицам на 1,2 млрд руб.
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Здоровье
Скворцова рассказала о новой специальности врача будущего
Число узких медицинских специальностей постоянно увеличивается, что станет предпосылкой для появления новой высокоинтеллектуальной медицинской специальности - врачей-интеграторов.
ТАСС 02:58
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
Азара, Соболь и Ляскина задержали вечером 2 сентября.
РБК вчера в 18:00
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Театры
В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького
Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Приангарье 3,4 тысячи человек остались без света из-за молнии
В Иркутской области из-за удара шаровой молнии в подстанцию оказались обесточены десять населенных пунктов, где проживают почти 3,4 тысячи человек.
Российская газета 02:30
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Футбол
«Оренбург» объяснил, почему исключил защитника Готлиба из заявки
Защитник Эди Готлиб временно исключен из заявки «Оренбурга» в связи с тяжелой травмой, сообщил клуб в официальном Twitter.
Спорт-Экспресс 03:15
Политика
Порошенко получил новую работу в Раде
Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.
Телеканал 360° вчера в 11:51
Политика
В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Футбол
Клуб второй французской лиги пытался уговорить Неймара перейти к ним
За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку попытался организовать трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ вчера в 20:03
Теннис
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
Чемпионат вчера в 22:21
Футбол
Головин прибыл в расположение сборной России
Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.
Чемпионат вчера в 15:14
Экономика
Минкомсвязи не ожидает проблем при четвертой волне перехода на «цифру»
Все регионы четвертой волны готовы к переходу на цифровое вещание, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме замглавы Минкомсвязи России министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
РИА Новости вчера в 23:16
Здоровье
Эксперты дали 7 помогающих при запоре советов
Склонным к запорам людям советуют отказаться от выпечки и белого хлеба, наваристых бульонов, шоколада, крепкого чая, черноплодной рябины, гранатов, черники и др.
Аткарский уездЪ 01:34
Происшествия
На МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой
Во вторник утром на 8-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой.
Вести.Ru 02:44