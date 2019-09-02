Экономика
REGNUMДолги 1,3 тыс. клиентов «Татфондбанка» выкупил «Совкомбанк»
Истребовать долги у свыше 1,3 тыс. должников — физических лиц, которые были клиентами «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», будет ПАО «Совкомбанк». Оно выкупило их в ходе торгов единым лотом. В списке должников — жители десятка регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Автоматически обработано 7240 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 вчера в 17:43
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita
Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».
REGNUM вчера в 07:47
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16
В афганской столице Кабуле число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля возросло до 16 человек.
RT на русском 00:16
Технологии
Burberry создаст специальный мессенджер для переписки с покупателями
С помощью R Message работники магазинов смогут общаться с клиентами напрямую: назначать им время примерки в бутиках, давать личные рекомендации и заказывать определенные модели.
Adindex.ru вчера в 22:59
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Интернет
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).
РБК 00:48
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал вчера в 15:31
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Политика
Володин посетит Узбекистан и Казахстан в сентябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во второй половине сентября посетит Узбекистан, а также примет участие в четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
РИА Новости 00:49
Политика
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа
Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Вести.Ru 00:09
Гаджеты
Российский бренд выпустил дешёвый смартфон с модулем NFC
Российский бренд BQ представил новую модель смартфона 5730L Magic C. Она стоит меньше 7 тысяч рублей.
Ferra вчера в 08:46
Политика
Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.
RT на русском вчера в 23:13
Общество
Названо количество работающих россиянок
В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.
Известия вчера в 22:40
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
RT на русском вчера в 19:59
Общество
Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье
Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:11