Футбол

ЧемпионатЧемпионатДолги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн

Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадёт до € 650–680 млн.
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Долг «МЮ» вырос на 140 млн фунтов за первый квартал сезона-2019/20

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«Манчестер Юнайтед», сократив прибыль в 1-м финквартале, подтвердил годовой прогноз

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Долги «Манчестер Юнайтед» выросли и составляют 450 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:20

Долги «Манчестер Юнайтед» выросли и составляют 450 млн евро

Матч ТВвчера в 22:20

Квартальная прибыль «Манчестер Юнайтед» выросла в 6 раз — до €7,7 млн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:48
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

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Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
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В Кремле назвали абсурдными претензии Киева по газовому контракту

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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Белоусов оценил необходимость приватизации крупных компаний

«Что касается других крупных приватизационных акций, типа приватизации «Роснефти», то если говорить как о политике — приватизация сейчас, с моей точки зрения, должна развертываться, прежде всего, на более низком уровне», — отметил чиновник.
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Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
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Сериал по «Властелину колец» продлили на второй сезон

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Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
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В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
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Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Американские эксперты оценили российский ответ на американский B-52H

Американские эксперты недавно взялись дать оценку потенциальному российскому ответу на американский бомбардировщик B-52H.
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Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
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