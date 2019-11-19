Футбол

ЧемпионатЧемпионатДолги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн

Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадёт до € 650–680 млн.
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Долги «Манчестер Юнайтед» выросли и составляют 450 млн евро

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Долги «Манчестер Юнайтед» выросли и составляют 450 млн евро

Sportbox.RUвчера в 22:20
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
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