Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. Эти средства пойдут на погашения долгов. Помимо этого, задолженность на сумму в 150 млрд руб. будет реструктурирована.