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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. Эти средства пойдут на погашения долгов. Помимо этого, задолженность на сумму в 150 млрд руб. будет реструктурирована.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
Daily Storm

Сердюков заявил, что создатель SSJ 100 должен банкам 530 миллиардов рублей

Daily Stormвчера в 10:51
Росбалт

Создатель «Суперджетов» и МиГов задолжал более полутриллиона рублей

Росбалтвчера в 11:04
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
ИА Красная Весна

Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам 530 млрд рублей

ИА Красная Веснавчера в 12:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1 на 82-м году жизни, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина 1 сентября.
Известия00:38
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
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РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русском02:47
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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За сутки 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
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