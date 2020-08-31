Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей
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По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. Эти средства пойдут на погашения долгов. Помимо этого, задолженность на сумму в 150 млрд руб. будет реструктурирована.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
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Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам 530 млрд рублей
ИА Красная Веснавчера в 12:56