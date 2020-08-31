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ТАСС
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

Как сообщает топ-менеджер, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долгов перед банками. Кроме того, долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
РБК

Пандемия затормозила сделку с Норвегией на поставку SSJ100

РБК02:05
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49
Росбалт

Создатель «Суперджетов» и МиГов задолжал более полутриллиона рублей

Росбалтвчера в 11:04
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
Daily Storm

Сердюков заявил, что создатель SSJ 100 должен банкам 530 миллиардов рублей

Daily Stormвчера в 10:51
ИА Красная Весна

Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам 530 млрд рублей

ИА Красная Веснавчера в 12:56

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Российская газета23:11
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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«Сбербанк» назвал среднюю сумму накоплений на образование у россиян

Первые считают необходимым накопить 423,1 тыс. руб, вторые — 526,5 тыс. руб. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (719 тыс. руб.), Челябинска (617 тыс. руб.), Москвы (610 тыс. руб.).
РБК23:00