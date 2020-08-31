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ТАСС
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

Как сообщает топ-менеджер, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долгов перед банками. Кроме того, долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК10:00
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Финансовая газета

Производитель Sukhoi Superjet 100 набрал долгов на 530 млрд рублей

Финансовая газета11:23
Росбалт

Создатель «Суперджетов» и МиГов задолжал более полутриллиона рублей

Росбалт11:04
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК10:00
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС10:56
Daily Storm

Сердюков заявил, что создатель SSJ 100 должен банкам 530 миллиардов рублей

Daily Storm10:51
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru10:49
Octagon.Media

Долги производителя Sukhoi Superjet превысили 500 миллиардов

Octagon.Media11:01

В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

По сравнению с прототипом, который был показан на ранних фото и тизерах, двери электрокара Zetta лишились черных молдингов, на дверце багажника появились ручка и надпись Zetta, а над ней — стандартный разъем для зарядки.
Тарантас Ньюс11:25
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Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
РИА Новости06:49
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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