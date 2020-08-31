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ТАСС
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

Как сообщает топ-менеджер, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долгов перед банками. Кроме того, долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК10:00
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ИА Красная Весна

Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам 530 млрд рублей

ИА Красная Весна12:56
Народные новости

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Народные новости12:38
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК10:00
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС10:56
Daily Storm

Сердюков заявил, что создатель SSJ 100 должен банкам 530 миллиардов рублей

Daily Storm10:51
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru10:49
Росбалт

Создатель «Суперджетов» и МиГов задолжал более полутриллиона рублей

Росбалт11:04

Объяснено происхождение таинственных радиосигналов из космоса

Как пишут исследователи, одной из основных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса являются магнетары — разновидность нейтронных звезд, обладающих экстремально сильным магнитным полем.
Объяснено происхождение таинственных радиосигналов из космоса
Lenta.ru10:55

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Новый корабль «Павел Державин» провел первые стрельбы в Черном море

Экипаж патрульного корабля "Павел Державин" выполнил проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65 в акватории Черного моря.
Российская газета05:42