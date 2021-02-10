Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года.В источнике
Коммерсантъ
Lenta.ru
VSE42.RU
Общественная служба новостей
A42.RU
ФедералПресс
Интерфакс - Россия
Телеканал 360°
С чего всё началось

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.
Коммерсантъ17:12
Подробнее о событии

Долг россиян за электроэнергию в 2020 году вырос на 12 млрд рублей

VSE42.RU22:28

Долги россиян за электроэнергию резко выросли в 2020 году

Телеканал 360°21:50

Долги россиян за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Московский Комсомолец18:29

Стало известно о рекордных долгах россиян за электроэнергию

Lenta.ru18:32

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Коммерсантъ17:12

Январская задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ превысила 74 млрд руб

Финмаркетвчера в 05:30

Задолженность населения КЧР за электроэнергию в 2020г выросла в 1,8 раза

Интерфакс - Россиявчера в 02:55
Интересное