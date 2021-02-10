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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.В источнике
Коммерсантъ
Lenta.ru
Интерфакс - Россия
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Стало известно о рекордных долгах россиян за электроэнергию

Lenta.ru18:32

Долги россиян за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Московский Комсомолец18:29

Январская задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ превысила 74 млрд руб

Финмаркетвчера в 05:30

Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли

Коммерсантъ17:12

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Интерфакс - Россиявчера в 02:55
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