Долги граждан за электроэнергию в 2020 году резко выросли
Население стало хуже платить за электроэнергию, увеличив долг за прошлый год на 12 млрд руб.— это наибольший показатель с 2012 года. Причина — действовавший в прошлом году мораторий на штрафы за просрочку платежей за коммунальные услуги, считают участники рынка.В источнике
Подробнее о событии
Январская задолженность на оптовом рынке электроэнергии РФ превысила 74 млрд руб
Финмаркетвчера в 05:30
Задолженность населения КЧР за электроэнергию в 2020г выросла в 1,8 раза
Интерфакс - Россиявчера в 02:55