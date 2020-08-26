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РБК
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).В источнике
С чего всё началось
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти $2 млрд. Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.
РБК23:00
Подробнее о событии
News.ru

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

News.ru05:51
Anews

Долги компании O1 Group Бориса Минца достигли почти $2 млрд

Anews04:34
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

РБК23:00
Компания

Долги O1 Group Минца приблизились к $2 млрд

Компания02:05
REGNUM

Долги O1 Group Минца, ликвидирующейся на Кипре, достигли почти $2 млрд

REGNUM01:55
Коммерсантъ

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Коммерсантъ00:31
Деловое.ТВ

Долги O1 Group Минца составляют почти $2 млрд

Деловое.ТВ02:39

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Отмечается, что данное вооружение одинаково эффективно в любое время суток и позволяет уничтожать различную бронетехнику, в том числе основные боевые танки, укрепления, морские и воздушные цели.
Военное дело07:38
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Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Футболист запросил у ФИФА международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат10:04

Минторг США внес в черный список 24 китайские компании

"Бюро промышленности и безопасности Минторга США включило 24 китайские компании в свой черный список за их роль в оказании помощи ВС КНР в деле возведения и милитаризации искусственных островов в Южно-Китайском море, что подверглось осуждению на международном уровне", - утверждается в документе.
ТАСС09:03