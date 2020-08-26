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РБК
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти $2 млрд. Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.В источнике
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Деловое.ТВ

Долги O1 Group Минца составляют почти $2 млрд

Деловое.ТВ02:39
Компания

Долги O1 Group Минца приблизились к $2 млрд

Компания02:05
REGNUM

Долги O1 Group Минца, ликвидирующейся на Кипре, достигли почти $2 млрд

REGNUM01:55
Коммерсантъ

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Коммерсантъ00:31
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

РБК23:00

Вертолёт Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли, сообщил начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» Сергей Маслов.
RT на русском00:35
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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