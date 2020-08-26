Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд
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Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти $2 млрд. Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.В источнике
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