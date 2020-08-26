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РБК
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).В источнике
С чего всё началось
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти $2 млрд. Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.
РБК23:00
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Экономика сегодня

Кредиторы требуют от ликвидируемой на Кипре O1 Group почти 2 млрд долларов

Экономика сегодня05:24
REGNUM

Долги O1 Group Минца, ликвидирующейся на Кипре, достигли почти $2 млрд

REGNUM01:55
Деловое.ТВ

Долги O1 Group Минца составляют почти $2 млрд

Деловое.ТВ02:39
Компания

Долги O1 Group Минца приблизились к $2 млрд

Компания02:05
Anews

Долги компании O1 Group Бориса Минца достигли почти $2 млрд

Anews04:34
Коммерсантъ

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Коммерсантъ00:31
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

РБК23:00

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Количество продаж по ДДУ на первичном рынке Москвы сократилось на 30%

Управление Росреестра по Москве за семь месяцев 2020 года зарегистрировало 46,6 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), учитывая и жилой, и нежилой фонды, что на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 13% ниже относительно 2018-го, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости02:34
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
РИА Новости04:40
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Премьера фильма «Вратарь галактики» прошла в Москве

Премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" прошла в кинотеатре "Октябрь" при полном зале: на места, которые не могли занять зрители из-за рекомендаций Роспотребнадзора, организаторы усадили "инопланетян", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:27
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Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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