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РБК
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).В источнике
С чего всё началось
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти $2 млрд. Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.
РБК23:00
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News.ru

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

News.ru05:51
Anews

Долги компании O1 Group Бориса Минца достигли почти $2 млрд

Anews04:34
РБК

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

РБК23:00
Компания

Долги O1 Group Минца приблизились к $2 млрд

Компания02:05
REGNUM

Долги O1 Group Минца, ликвидирующейся на Кипре, достигли почти $2 млрд

REGNUM01:55
Коммерсантъ

Долги O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Коммерсантъ00:31
Деловое.ТВ

Долги O1 Group Минца составляют почти $2 млрд

Деловое.ТВ02:39

Песков ответил на призывы наказать виновных в случившемся с Навальным

Кремль заинтересован в установлении причин произошедшего с Алексеем Навальным, однако категорически не согласен с поспешными формулировками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:47

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения — теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
РИА Новости04:40
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