С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

с чего всё началось

Купцикевич напомнил, что проценты по кредиту все равно начисляются, хоть и по льготной ставке. Поэтому общая сумма долга будет медленнее, но расти, а вот гарантии того, что доходы заемщика восстановятся в полном объеме, нет и в помине.

Долги по кредитам в России начнут расти с осени

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