Экономика
Pravda.RuДолги по кредитам в России начнут расти с осени
Купцикевич напомнил, что проценты по кредиту все равно начисляются, хоть и по льготной ставке. Поэтому общая сумма долга будет медленнее, но расти, а вот гарантии того, что доходы заемщика восстановятся в полном объеме, нет и в помине.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
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Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
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Сирийские военные и мирные жители преградили путь военной колонне США
Военнослужащие сирийской армии и жители селения Дардара преградили путь американской военной колонне, которая двигалась в Абу-Расин на севере провинции Хасеке.
Взгляд.ру 07:36
Происшествия
Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
Футбол
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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами.
РИА Новости 09:24
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Москва, 2 июня 2020, 10:21 — REGNUM Министерство связи РФ в качестве эксперимента предложило популярные сайты — Авито, ЦИАН, Авто.ру и сайты других агрегаторов — подключить к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг, пишет «КоммерсантЪ».
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Lenta.ru 31 мая в 18:39
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Происшествия
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Рамилю Шамсутдинову дополнили обвинение Срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили дополнительное обвинение в покушении на убийство.
Коммерсантъ вчера в 12:38
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
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Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
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Квалификационная коллегия разрешила возбудить дела против шести судей
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Деловое.ТВ вчера в 14:05
Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
Происшествия
В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов
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Российская газета вчера в 06:56