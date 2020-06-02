Экономика
Pravda.RuДолги по кредитам в России начнут расти с осени
Купцикевич напомнил, что проценты по кредиту все равно начисляются, хоть и по льготной ставке. Поэтому общая сумма долга будет медленнее, но расти, а вот гарантии того, что доходы заемщика восстановятся в полном объеме, нет и в помине.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:33, Ашберн
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Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
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МИД потребовал защитить журналистов от полицейского произвола в США
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НТВ 14:13
Общество
Штраф грозит сахалинской компании, которая перевела в Китай около 7 млн рублей за непоставленные товары - таможня
"На организацию может быть наложен штраф в размере суммы невозвращенных денежных средств", - отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 19:28
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РИА Новости 11:20
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Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
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Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Космос
Китай планирует запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует в сентябре этого года собирается в сентябре 2020 года запустить самый большой в мире телескоп названием FAST.
Pravda.Ru 15:29
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Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
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Стало известно о заказе военными четырех ракет «Ангара»
Минобороны заказало четыре тяжелых ракеты-носителя «Ангара–А5», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 19:23
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна 17:14
Здоровье
Минздрав подготовит проект об изменении базовой программы ОМС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 4 июня внести проект об изменениях особенностей реализации базовой программы ОМС для возобновления плановой работы медучреждений, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 16:07
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Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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3DNews 09:30
Политика
Токаев: Казахстан не планирует присоединение к Союзному государству
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не планирует присоединяться к союзному государству РФ и Белоруссии, пишет Комсомольская правда.
Аргументы и Факты 18:14
Политика
Трамп поблагодарил себя за подавление протестов в Вашингтоне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвалил правоохранителей и себя самого за подавление протестов в Вашингтоне и Миннеаполисе в ночь на 2 июня.
Известия 18:42
Авто
Доступнее стали программы льготного автокредитования в России
Минпромторг ранее разработал новые программы для поддержки автопроизводителей, которые начали действовать с 1 июля, причем с сегодняшнего дня максимальная стоимость автомобиля доступного по льготному кредитованию увеличена до 1,5 млн рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 10:36
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Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву
Настоящее лето с теплой погодой придет в Москву в четверг, 4 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 17:57
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Авто
Citroen представила новый бюджетный седан C3L
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57