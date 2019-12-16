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Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Политика В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3 Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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