Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДолги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 880,8 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она выросла на 10,9%.
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Задолженность по зарплате в ноябре выросла на 10,2%

Коммерсантъ08:54

Долги по зарплате россиян выросли на 10%

URA.Ru09:28

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Газета.Ru09:26

Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей

Комсомольская правда08:57

На Камчатке растут долги по зарплатам

REGNUM21:25

Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Интерфакс08:10

Долги по зарплате в Кузбассе выросли на четверть за месяц

VSE42.RU02:45
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
ТАСС 22:37
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК 21:51
Политика

В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
РИА Новости 18:07
Армия и оружие

The Guardian (Великобритания): Доминик Каммингс собирается начать процедуру пересмотра расходов Министерства обороны (The Guardian)

Доминик Каммингс хочет начать в следующем году пересмотр расходов и стратегии Министерства обороны после прозвучавших опасений по поводу того, что военное ведомство тратит миллиарды на необоснованные закупки.
ИноСМИ 22:34
Происшествия

Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Ведомости 16:31
Происшествия

Дорожный конфликт закончился стрельбой в Иркутске

Мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Иркутске 16 декабря.
ИА Альтаир 23:00
Армия и оружие

Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет

Глава Пентагона Марк Эспер, комментирую действия северокорейских военных на космодроме Сохэ, заявил, что риторика, исходящая из Пхеньяна, вызывает обеспокоенность и КНДР, вероятно, продолжит проведение испытаний.
РИА Новости 21:47
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК 22:58
Политика

Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима.
ТАСС 21:29
Происшествия

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

РИА Новости 21:54
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
РИА Новости 22:25
Экономика

Гарантию вкладов увеличат до 10 млн рублей

Например, продал человек квартиру, положил свои 9,5 млн руб в банк, а тот через 2 месяца обанкротился.
Слава Севастополя 14 декабря в 04:00
Происшествия

В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек

Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и еще двое числятся пропавшими под завалами угольной шахты после выброса газа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.
REGNUM 22:24
Происшествия

СК завел дело о сексуальном насилии над ребенком под Гатчиной

РБК 17:58
Армия и оружие

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ru 21:35
Экономика

Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля

Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Коммерсантъ 09:36
Экономика

«Газпром» уходит из Сибири

ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Коммерсантъ 17:30
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
REGNUM вчера в 19:54
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском 20:27
Кино

Вышел первый трейлер фильма о советском Супермене

В ролике показаны отрывки из разговора Супермена с советским вождем Иосифом Сталиным, а также с Чудо-женщиной.
Газета.Ru 23:06
Политика

Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране

Американский лидер объяснил, что Джулиани сделал «это из любви к стране». «Он великий человек, который любит нашу страну», — сказал Трамп.
Lenta.ru 19:38
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Коммерсантъ 20:24
Армия и оружие

В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения

SM News 16:07
Происшествия

Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 10 суток, сообщает "Команда Навального" в Telegram .
ЗакC.Ру 05:52
Армия и оружие

В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Российская газета 22:53
Здоровье

Что делать, если ребенок употребляет снюс

В России медики все чаще регистрируют отравления детей и подростков никотиновыми смесями и снюсом.
Самарская газета вчера в 12:00
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Экономика

Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров

Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна 19:07
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor вчера в 00:10
Энергетика

Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ

Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.
Вести.Финанс 22:45
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