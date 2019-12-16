Экономика
ИнтерфаксДолги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей
Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2019 года составила 2 млрд 880,8 млн рублей, по сравнению с 1 ноября она выросла на 10,9%.
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Политика
CNN: в США утверждают, что корабль РФ совершает небезопасные маневры у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Политика
В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3
Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Армия и оружие
The Guardian (Великобритания): Доминик Каммингс собирается начать процедуру пересмотра расходов Министерства обороны (The Guardian)
Доминик Каммингс хочет начать в следующем году пересмотр расходов и стратегии Министерства обороны после прозвучавших опасений по поводу того, что военное ведомство тратит миллиарды на необоснованные закупки.
Происшествия
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
Дорожный конфликт закончился стрельбой в Иркутске
Мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Иркутске 16 декабря.
Армия и оружие
Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет
Глава Пентагона Марк Эспер, комментирую действия северокорейских военных на космодроме Сохэ, заявил, что риторика, исходящая из Пхеньяна, вызывает обеспокоенность и КНДР, вероятно, продолжит проведение испытаний.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Политика
Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Экономика
Гарантию вкладов увеличат до 10 млн рублей
Например, продал человек квартиру, положил свои 9,5 млн руб в банк, а тот через 2 месяца обанкротился.
Происшествия
В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек
Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и еще двое числятся пропавшими под завалами угольной шахты после выброса газа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.
Экономика
Goldman Sachs перестанет финансировать добычу нефти в Арктике и угля
Американский банк Goldman Sachs заявил, что он не будет больше финансировать проекты по добыче нефти в Арктике, а также по добыче энергетического угля.
Экономика
«Газпром» уходит из Сибири
ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХа) и СУЭК (подконтрольна Андрею Мельниченко) договорились об условиях продажи угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт).
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Кино
Вышел первый трейлер фильма о советском Супермене
В ролике показаны отрывки из разговора Супермена с советским вождем Иосифом Сталиным, а также с Чудо-женщиной.
Политика
Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране
Американский лидер объяснил, что Джулиани сделал «это из любви к стране». «Он великий человек, который любит нашу страну», — сказал Трамп.
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Происшествия
Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 10 суток, сообщает "Команда Навального" в Telegram .
Армия и оружие
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Самые мощные в мире 203-миллиметровые самоходные пушки 2С7М "Малка" считаются не только одними из наиболее дальнобойных, но и одними из самых тяжелых самоходок - масса составляет 46,5 тонны.
Здоровье
Что делать, если ребенок употребляет снюс
В России медики все чаще регистрируют отравления детей и подростков никотиновыми смесями и снюсом.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Энергетика
Минфин предложил финансировать льготы для нефтяников из ФНБ
Фото: НефтьГазИнформ Как сообщил "Коммерсанту" Алексей Сазанов, возглавляющий департамент налоговой и таможенной политики ведомства, кабмину предложена новая схема по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.