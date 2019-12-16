Экономика

REGNUMREGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Долги по зарплате россиян выросли на 10%

URA.Ru09:28

Работодатели задолжали россиянам 2,9 млрд рублей

News.ru08:22

Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей

Комсомольская правда08:57

Задолженность по зарплате в ноябре выросла на 10,2%

Коммерсантъ08:54

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Газета.Ru09:26

Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Интерфакс08:10

Долги по зарплате в Кузбассе выросли на четверть за месяц

VSE42.RU02:45
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