Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» обменял нападающего Тейлора Холла в «Аризону Койотс».
Авто
Посмотрите на дешевый электромобиль Tesla с дизайном Cybertruck
Чтобы сделать Cybercar существенно дешевле прочих моделей Tesla, придется пожертвовать емкостью батареи, запасом хода и мощностью (установить только один электромотор), а также отказаться от покраски кузова.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Происшествия
В Бурятии осудят директора школы, на которую напал ученик
Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении директора школы №5 Улан-Удэ, где почти два года назад ученик напал на своих одноклассников.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
В рамках первого боя основного карда встретились россиянин Петр Ян и американец Юрайя Фэйбер.
Общество
Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Происшествия
В пригороде Холмска опрокинулся грузовик
ДТП произошло сегодня, 17 декабря, примерно в 11 часов утра в пригороде Холмска, на автодороге Холмск - Яблочное, в районе компании Стройдеталь .
Политика
Экс-губернатор Левченко останется работать в Иркутской области
Поражений больше, чем побед: чем запомнился Левченко в Иркутской области До этого он неоднократно заявлял, что намеревается принять участие и в выборах губернатора 2020 года.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Общество
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
Газзаев назвал главную проблему российского футбола
Известный футбольный тренер, депутат Государственной думы Валерий Газзаев считает, что основная причина неудач российских клубов в европейских турнирах — это психология.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Происшествия
В Анапе подросток умер на приеме у врача
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.
Здоровье
Врачи назвали продукты, от которых появляются камни в почках
Камни в почках появляются и растут не просто так, необходимо знать, по какой причине это происходит и следить за состоянием этих важных внутренних органов.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Происшествия
Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Здоровье
Президент России дал ряд поручений в сфере здравоохранения
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений в сфере здравоохранения по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 31 октября 2019 года.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.