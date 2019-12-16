Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Футбол Валерий Газзаев назвал главную проблему российского футбола Газаев отметил, что в действиях российских команд в заключительных матчах сквозили обреченность и неуверенность, как будто они испытывали определенный комплекс перед соперниками, и коллективный провал стал закономерным итогом.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине "Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.

Политика МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины МИД России отверг выводы миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине, в которых говорилось о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Энергетика На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС «Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.

Общество Минтруд предложил ускорить выдачу маткапитала Минтруд подготовил проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.