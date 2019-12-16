Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Футбол
Валерий Газзаев назвал главную проблему российского футбола
Газаев отметил, что в действиях российских команд в заключительных матчах сквозили обреченность и неуверенность, как будто они испытывали определенный комплекс перед соперниками, и коллективный провал стал закономерным итогом.
Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Политика
Джулиани привел доказательства коррупции демократов на Украине
"Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в США и представить нам доказательства крупного сговора украинцев, затрагивавшего демократов на выборах 2016 года, и весомые свидетельства связанной с этим коррупции", - указал адвокат Трампа.
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова
Футбол
Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Общество
Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс
У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Экономика
Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем
Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
Футбол
Первый гол Паредеса за «ПСЖ» переписали на Неймара
Политика
МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины
МИД России отверг выводы миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине, в которых говорилось о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Кино
Сборы «Холодного сердца 2» превысили 1 млрд долларов
В 2019 году более 1 миллиарда долларов в прокате заработали еще пять картин «Disney».
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Экономика
Если люди больше тратят на еду, значит, они беднеют
Экономическое благополучие населения определяется несколькими факторами и один из них — сколько средств тратится на еду.
Политика
Джонсон одобрил публикацию доклада о «российском вмешательстве»
Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.
Технологии
Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Общество
Минтруд предложил ускорить выдачу маткапитала
Минтруд подготовил проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.
Общество
Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату
Результаты двухнедельной климатической конференции COP25, состоявшейся в Мадриде, разочаровали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Авто
КамАЗ показал тягач нового поколения
Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Происшествия
Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников
Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.
Авто
Tesla Cybertruck может не получить сертификацию в Европе
Футуристичный дизайн Tesla Cybertruck может создать проблемы с получением сертификации на европейском рынке.