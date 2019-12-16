Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Общество
Британский профессор назвал самые опасные алкогольные напитки
Британский ученый, профессор Хал Сосабовски рассказал, какие алкогольные напитки быстрее всего приводят к опьянению, на степень которого влияет доля этанола.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Наука
Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
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Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Происшествия
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Экономика
Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». информация об этом опубликована на сайте парламента в пятницу, 13 декабря.
Армия и оружие
Сверхзвуковой МиГ-23 нанёс мощнейшие удары по турецким военным и боевикам. Видео
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Общество
СМИ узнали о пропаже более 275 т взрывчатых веществ с оборонного завода
С федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», который выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, пропали 276 т взрывчатых отходов.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
На Украине готовятся к «узакониванию» идеи двойного гражданства.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.