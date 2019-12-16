Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

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