Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Музыка
Мазаев пожалел давшего первый после инсульта концерт Носкова
Рок-музыкант Сергей Мазаева в передаче "Ты не поверишь!" назвал первый концерт Николая Носкова после инсульта "жалким зрелищем".
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
АПЛ довела Rambler и Twitch до суда
Как пишет «Коммерсантъ», холдинг обратился в суд с требованием пресечь распространение пиратских трансляций матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Авто
Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер
Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Футбол
Руководство «Эвертона» встретилось с Анчелотти
Руководство «Эвертона» провело встречу с итальянским тренером Карло Анчелотти.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Технологии
Побойся бота: как Telegram-деанонимайзер вычисляет преступников
Telegram-деанонимайзер представлен в виде сети ботов, которые размещены в мессенджере и действуют там под видом реальных пользователей, их сообществ либо различных сервисов, использующихся для покупок в интернете и просмотра различного контента.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Гаджеты
Правильный Redmi K30 доступен для заказа раньше ожидаемого
Младшая версия построена на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G, в основной камере третий датчик имеет разрешение 2 против 5 Мп, а мощность зарядки снижена с 30 до 27 Вт. Старшая версия Redmi K30 5G основана на более актуальной SoC Snapdragon 765G, поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а третий датчик в камере имеет разрешение 5 Мп.
Теннис
Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни
Кино
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).
Происшествия
Житель Ленинградской области подозревается в насилии над дочерью
Житель частного дома в Гатчинском районе Ленинградской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России, одержав на турнире две победы в трех матчах (одна победа – по буллитам), набрала пять очков и заняла второе место на домашнем этапе Евротура.
Космос
Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи
"На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии
70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.