Экономика

REGNUMREGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Долги по зарплате россиян выросли на 10%

URA.Ru09:28

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Газета.Ru09:26

Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Интерфакс08:10

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Коммерсантъ08:54

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Комсомольская правда08:57

Долги по зарплате в Кузбассе выросли на четверть за месяц

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