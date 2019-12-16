Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

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Происшествия В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

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Космос SpaceX запустила ракету со спутником связи Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Авто Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Технологии Побойся бота: как Telegram-деанонимайзер вычисляет преступников Telegram-деанонимайзер представлен в виде сети ботов, которые размещены в мессенджере и действуют там под видом реальных пользователей, их сообществ либо различных сервисов, использующихся для покупок в интернете и просмотра различного контента.

Космос Как проходил первый полет к Плутону Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.

Гаджеты Правильный Redmi K30 доступен для заказа раньше ожидаемого Младшая версия построена на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G, в основной камере третий датчик имеет разрешение 2 против 5 Мп, а мощность зарядки снижена с 30 до 27 Вт. Старшая версия Redmi K30 5G основана на более актуальной SoC Snapdragon 765G, поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а третий датчик в камере имеет разрешение 5 Мп.

Общество Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: один лайнер в октябре 2018 года разбился в Индонезии (погибли 189 человек), а другой в марте текущего года в Эфиопии (погибли 157 человек).

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Космос Гамма-лучи из центра Галактики могут быть сигналом от тёмной материи "На каждом луче зрения в направлении галактического центра, вероятно, имеются частицы тёмной материи, поэтому мы не должны видеть никаких промежутков или холодных пятен в сигнале", – объясняет Слэтьер.