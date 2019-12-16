Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Авто
Opel вернулся на российский рынок
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда
Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала на странице в Twitter фото на полу «переполненного поезда».
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.
Общество
Путин распространил налог для самозанятых ещё на 19 регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по введению налогового режима для самозанятых ещё на 19 регионов страны.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Политика
Общественная палата предлагает не брать налог с зарплат ниже МРОТ
Об инициативе В начале сентября на Московском финансовом форуме глава ВТБ Андрей Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами.
Политика
Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.