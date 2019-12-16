Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
Происшествия
В Подмосковье обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук
Недалеко от деревни Шорново в Московской области, на берегу реки Руза, обнаружили тело мужчины без головы и кистей рук.
Происшествия
В мурманском доке возобновили ремонт «Адмирала Кузнецова»
Пострадавший от пожара несколько дней назад авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начали ремонтировать.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Технологии
В Minecraft построили футуристичный город в стиле Найт-Сити из Cyberpunk 2077
Французский блогер Elysium Fire построил в Minecraft невероятный футуристический город в стиле Найт-Сити из Cyberpunk 2077.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Общество
Захоронение мусора в Подмосковье завершат к 2027 году
Происшествия
Стрельба в московском метро попала на видео
Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Экономика
Безос на несколько минут перестал быть богатейшим человеком мира
Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря на несколько минут перестал быть самым богатым человеком в мире, пишет Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачевой
Российский режиссер, хореограф Егор Дружинин рассказал о сотрудничестве с Аллой Пугачевой.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.
Футбол
Семин: я остаюсь в «Локомотиве», мое послание кто-то не так понял
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил РИА Новости, что продолжит работу в команде, а его обращение к болельщикам не совсем правильно поняли.
Политика
Бывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Общество
Boeing может временно приостановить производство 737 Max
Американская корпорация Boeing обдумывает вопрос о приостановке или сокращении производства 737 MAX на фоне растущей неопределенности по поводу возвращения проблемного самолета в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Шоу-бизнес
Алсу показала стройные ноги в мини
Новое фото певицы обсуждают в Сети На днях Алсу выступала на новогоднем шоу в Государственном Кремлевском Дворце.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Энергетика
Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году
Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Общество
Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян
В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Наука
Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи
Группа ученых-археологов из разных стран мира раскрыла секрет моаи — каменных статуй, которые привлекают туристов на остров Пасхи.
Футбол
В Испании фанаты сорвали матч, оскорбив украинского футболиста Зозулю
Футбольные болельщики сорвали матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете», оскорбляя с трибун нападающего «Альбасете» украинца Романа Зозулю.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.