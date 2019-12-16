Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Авто
Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей
Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Футбол
В Испании сорван матч из-за фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме
Армия и оружие
Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Военно-морской флот России (ВМС) и Военно-морские силы Сирии (ВМС) начали совместные учения в Средиземном море.
Армия и оружие
Штаб украинских войск сообщил об убийстве 22 ополченцев Донбасса с начала декабря
В зоне карательной операции Киева в Донбассе с 1 по 15 декабря погибли 22 ополченца.
Общество
Перевал на юге Сахалина закрыли для транспорта из-за гололеда
Движение для всех видов транспорта закрыто во вторник на Ловецком перевале на юге Сахалина, информирует региональное управление ГИБДД.
Общество
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Политика
Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Свое решение Дмитрий Чернышов объяснил тем, что был назначен на срок полномочий избранного губернатора Левченко, а значит и уйти должен вместе с ним.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Шоу-бизнес
Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»
В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Происшествия
Следователи разыскивают очевидцев преступления в Карымском районе
Еще в ночь на первое сентября недалеко от поселка Дарасун Карымского района пропал 37-летний мужчина.
Происшествия
МИД Киргизии выразил протест из-за избиения кыргызстанцев в Хабаровске
МИД Киргизии выразил протест из-за избиения мигрантов полицейскими в Хабаровске. Об этом 16 декабря сообщило издание 24.Kg.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Амурский губернатор спросил, стоит ли 31 декабря сделать выходным
Губернатор Амурской области Василий Орлов спросил своих подписчиков в Инстаграме, надо ли перенести выходной день с 28 на 31 декабря.
Общество
Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы
Старейшая в мире супружеская пара - 106-летний Джон Хендерсон и 105-летняя Шарлотта - отметила 80-ю годовщину свадьбы.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». информация об этом опубликована на сайте парламента в пятницу, 13 декабря.
Происшествия
В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик
По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.