Экономика

REGNUMREGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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URA.Ruвчера в 09:28
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Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
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Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку

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