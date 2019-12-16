Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве
Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
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В Млечном Пути найдены мощнейшие вспышки звездообразования
Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили в ядре нашей Галактики в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования.
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
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Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
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THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
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Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
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Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
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Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Шоу-бизнес
Лолита удивила поклонников резким похудением
Лолита Милявская предстала перед публикой в коротком облегающем красном платье, которое подчеркивало значительно изменившиеся талию и ноги 56-летней певицы.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Фигурное катание
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
Хоккей
20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Армия и оружие
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Здоровье
Прививку от гриппа в 2019 году сделали более 46% россиян
Почти 70 млн россиян, что составляет 46,4% от населения страны, сделали прививку от гриппа в 2019 году.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Происшествия
В Бурятии собаки терзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Общество
Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
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Замглавы Приангарья Дмитрий Чернышов ушёл в отставку
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.