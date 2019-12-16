Экономика
DP.RUДолги по зарплате в России выросли до 2,9 миллиарда рублей
Просроченная задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 2,907 млрд рублей и увеличилась за ноябрь на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 16 декабря.
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Происшествия
В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
Наука
Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи
Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Армия и оружие
В России отмечается День ракетных войск стратегического назначения
Ракетные войска стратегического назначения 17 декабря отмечают своё 60-летие, передает ОТР.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Футбол
Слуцкий может стать главным тренером «Рубина»
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Космос
«Рози-ракетчица» отправится к МКС на новом корабле Starliner
Манекен «Рози-ракетчица» во время первого полета будет находиться в кабине космического корабля Starliner, который собираются вывести на орбиту 20 декабря.
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Футбол
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»
В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Общество
Британские молодожены развелись во время свадьбы
Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе. Это случилось из-за нетрезвого брата жениха.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
Экономика
Подмосковье стало лидером рейтинга инвестпривлекательности регионов
Подмосковье стало лидером рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, высшую оценку региону присвоило агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня
Футбол
Де Брюйне призвал «Ман Сити» не препятствовать переходу Артеты в «Арсенал»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о возможном переходе ассистента главного тренера «горожан» Микеля Артеты на должность наставника лондонского «Арсенала».
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
В Кирове полицейский пожаловался на избиение со стороны жены
Экономика
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Хоккей
Фазель назвал политическим решение WADA в отношении России
Президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Рене Фазель заявил, что решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынести санкции в отношении российского спорта.