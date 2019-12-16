Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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На Колыме в январе ждут сильные морозы
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Уволенный россиянин застрелил своего начальника
В Липецкой области уволенный электрик застрелил своего бывшего начальника.
Футбол
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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
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Путин одобрил отмену «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
Спорт
Российским спортсменам предложили новый флаг
Готовность создать специальный олимпийский флаг для спортсменов, которым по решению WADA запрещено выступать под российским триколором, выразил глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов.
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В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
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Риск заболеть раком мочевого пузыря повышают четыре фактора, которые многие недооценивают: никотиновый, профессиональный, личный и медицинский.
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Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары
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Происшествия
В мурманском доке возобновили ремонт «Адмирала Кузнецова»
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Футбол
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О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.
Футбол
Зозуля «уколол» фанатов «Райо Вальекано» в ответ на их оскорбления
Политика
Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии
Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.
Происшествия
Директора ФБК Жданова отпустили из полиции
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова
Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Boeing задумался о приостановке производства 737 MAX
Руководство Boeing рассматривает приостановку или сокращение производства запрещенных к полетам лайнеров серии 737 MAX.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Авто
Hyundai показала новый бюджетный седан Hyundai Aura
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В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
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Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Шоу-бизнес
Алсу показала идеальные ноги в супер-мини
Алсу приятно удивила поклонников, появившись в Кремлевском дворце в экстремально коротком платье, расшитом пайетками.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).