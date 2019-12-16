Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.
Футбол
Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»
Матч 20-го тура испанской Сегунды, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Альбасете», был приостановлен из-за оскорблений в адрес нападающего Романа Зозули.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг пришлось ехать в поезде на полу.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Общество
Правительство создаст в Тулуне территорию опережающего развития
Для развития Тулуна, пострадавшего летом от паводка, правительство создает в городе территорию опережающего развития.
Политика
Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
Общество
Путин одобрил отмену «банковского роуминга»
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Общество
Российская учительница на уроке отрезала волосы восьмикласснику
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Экономика
Росстат зафиксировал торможение роста промышленности в ноябре
Обрабатывающая промышленность на пороге рецессии Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2% и 3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — 0,1% в годовом выражении, полагает директор аналитического департамента ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
Футбол
ФИФА подала иски против Блаттера и Платини
ФИФА через свой официальный сайт сообщила о подаче судебных исков против своего экс-президента Йозефа Блаттера и экс-президента УЕФА Мишеля Платини.
Футбол
Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.
Общество
Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
Наука
Ситуация на Земле была нестабильной до исчезновения динозавров
Окаменелые морские ракушки показывают признаки глобального потепления и подкисления океана до падения астероида, уничтожившего динозавров, - пишет eurekalert.org.
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Культура
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Политика
Украина планирует вести миротворцев ООН в Донбасс
Если не будет достигнут прогресс по реализации Минских соглашений, Украина будет обращаться к следующему шагу - введение миротворцев ООН на Донбасс.
Здоровье
Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу Гейдриха, отвечавшего за безопасность Гитлера
Могилу Рейнхарда Гейдриха, который обеспечивал безопасность Адольфа Гитлера и был его любимцем, вскрыли неизвестные.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.