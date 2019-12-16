Просроченная задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 2,907 млрд рублей и увеличилась за ноябрь на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 16 декабря.

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 миллиарда рублей

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