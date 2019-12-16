Экономика
DP.RUДолги по зарплате в России выросли до 2,9 миллиарда рублей
Просроченная задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 2,907 млрд рублей и увеличилась за ноябрь на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 16 декабря.
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Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник не стал комментировать законопроект Зеленского, пообещав, что Кремль «очень внимательно» изучит этот документ на предмет соответствия минским соглашениям и «формуле Штайнмайера», увязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса с проведением там справедливых выборов по стандартам ОБСЕ.
Происшествия
Оставшийся в машине без родителей ребенок погиб в Свердловской области
В Свердловской области проводится проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка. Он остался один в салоне автомобиля.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Полиция Киева сообщила о пострадавших в стычках с протестующими
По данным «РБК Украина», одна из стычек возникла после того, как полицейские попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части улицы Михаила Грушевского близ здания Верховной рады.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Происшествия
Депутата «Единой России» задержали по подозрению в убийстве
Депутата городского совета Пересавля (Ярославская область) от «Единой России» Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от работы комментатором
В сети появилась петиция за отстранение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой от работы комментатором.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения.
Экономика
Гончарук назвал сумму долга Украины из-за банковских махинаций
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что у Украины $21 млрд проблемных долгов.
Армия и оружие
Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео
Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Армия и оружие
Киевские каратели бьются в истерике – Украина беспомощно наблюдает, как Россия занимает Черное море
Россия строит газопроводы в акватории Черного моря и всячески усиливает флот.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube
Как сообщает ToDay News Ufa, самым популярным клипом с 2010 по 2019 годы стало видео на песню «Despacito», которую исполняют Luis Fonsi ft.
Наука
Ученые оценили вклад России в глобальное потепление
Россия как страна является сейчас донором для планеты.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Здоровье
Врачи назвали продукты, от которых появляются камни в почках
Камни в почках появляются и растут не просто так, необходимо знать, по какой причине это происходит и следить за состоянием этих важных внутренних органов.