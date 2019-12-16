Экономика
REGNUMДолги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Космос
Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
Общество
Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ
Происшествия
Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит налог для самозанятых в 19 регионах РФ с 1 января 2020 года.
Экономика
Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Общество
Госиспытания платформы «Бумеранг» начнутся летом 2020 года
Напомним, что в начале декабря генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий сообщил, что завершились предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера К-16 и БМП К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Музыка
Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова
Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Политика
Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству
Экс-президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.
Происшествия
СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»
В деле об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии проверяется причастность 40 человек, 11 из них задержаны и арестованы.
Политика
В ДНР обвинили Киев в искажении коммюнике «нормандского саммита»
Киев до сих пор не разместил корректную версию итогового коммюнике "нормандского саммита", заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова объяснила свое странное решение на проекте «План Б»
После выпуска рокового выпуска шоу Ольга объяснила, почему решила не выбирать никого из участников проекта.
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти
Авто
Российский Kia Stinger обновился и получил новые опции
Kia Stinger 2020 модельного года уже в стандартном исполнении получит полностью светодиодные фары, чем и обусловлено увеличение стартовой цены.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.