Экономика
DP.RUДолги по зарплате в России выросли до 2,9 миллиарда рублей
Просроченная задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 2,907 млрд рублей и увеличилась за ноябрь на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 16 декабря.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Происшествия
В мурманском доке возобновили ремонт «Адмирала Кузнецова»
Пострадавший от пожара несколько дней назад авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начали ремонтировать.
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Общество
Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Общество
Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца
Кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской запретила ей вновь рожать
Дочь артистки Татьяна попала в аварию, упав с велосипеда.
Общество
Граждане РФ смогут получить пятилетний «шенген»
Граждане России смогут получить шенгенскую визу, позволяющую посетить страны ЕС, сразу на пять лет.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Культура
Пугачева отказалась от новогодних огоньков
Алла Пугачева не принимала участия в съемках новогодних огоньков на российских телеканалах.
Общество
Mail.Ru Group запустит «аналог YouTube»
Mail.Ru Group собирается запустить собственный стриминговый сервис.
Авто
Opel вернулся на российский рынок
В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Футбол
Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу Гейдриха, отвечавшего за безопасность Гитлера
Могилу Рейнхарда Гейдриха, который обеспечивал безопасность Адольфа Гитлера и был его любимцем, вскрыли неизвестные.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Общество
На Apple, Google и Tesla подали в суд в связи с гибелью детей в шахтах
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала коллективный иск к технологическим компаниям Apple, Alphabet (материнская компания Google), а также Tesla, Dell и Microsoft в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго (ДРК).
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Гаджеты
Новый флагманский процессор Snapdragon 865 оставил позади конкурентов
Недавно Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon 865. Скоро она должна выйти на рынок в составе флагманских смартфонов.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.