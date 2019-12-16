Экономика
Газета.RuДолги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей
Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
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Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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Депутата, который дал взятку бывшему мэру Челябинска, уволили
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Быстрые платежи от ЦБ привяжут к смартфону
В Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Центробанком в 2019 году, планируют внедрить возможность бесконтактной оплаты смартфоном (NFC), как это реализовано в Apple Pay.
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В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
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НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
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Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Ученые нашли способ «застраховаться» от инфарктов и инсультов
Как объяснил ученый, препараты на основе чеснока будут способны поддерживать просвет кровеносных сосудов и даже рассасывать бляшки.
Футбол
«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»
За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Армия и оружие
В США разрабатывают ракету, способную преодолеть российскую ПВО
Ракета класса "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM), разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, будет способна преодолевать российскую систему ПВО.
Общество
Госиспытания платформы «Бумеранг» начнутся летом 2020 года
Напомним, что в начале декабря генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий сообщил, что завершились предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера К-16 и БМП К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
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Переход Мирзова в тульский «Арсенал» назван полным бредом
Клюев считает неуместными спекуляции СМИ о переходе его клиента в тульский «Арсенал» на правах аренды.
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Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
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Яровая выступила против копирования западного образования
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей выступила против копирования западного образования, передает ИА "НСН".
Культура
Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Армия и оружие
Американский спецназ экстренно эвакуировали самолётом из-за наступления российских военных
Из-за широкомасштабной наступательной операции, проводимой при непосредственном руководстве российских военных из ЧВК «Вагнер», американский спецназ пришлось экстренно эвакуировать из Триполи на большом военно-транспортном самолёте.
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Крупнейший в мире трубоукладчик уложил половину участка «Северного потока-2» в датской экономической зоне Балтийского моря.
Авто
Porsche Macan GTS получает обновления
Разработчики автомобильного концерна Porsche представили обновленную версию Macan GTS.
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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Гаджеты
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.