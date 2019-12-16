Экономика

Газета.RuГазета.RuДолги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
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