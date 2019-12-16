Экономика

Газета.RuГазета.RuДолги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
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Долги по зарплате в Краснодарском крае выросли в 2,1 раза

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Долги по зарплате в Кузбассе выросли на четверть за месяц

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Работодатели задолжали россиянам 2,9 миллиарда рублей

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Задолженность по зарплате в ноябре выросла на 10,2%

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Долги по зарплате в РФ в ноябре выросли до 2,9 млрд рублей

Интерфаксвчера в 08:10

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 09:26
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Депутата городской думы Переславля-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, лишили мандата, сообщили РБК в пресс-службе Ярославской областной думы.
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Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

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В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
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РИА Новости 07:29
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В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады

В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
РИА Новости 07:04
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
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В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 07:48
Экономика

Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн

В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
RT на русском вчера в 20:27
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
РИА Новости 03:19
Политика

Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу.
Lenta.ru 05:55
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
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Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
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Общество

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках помощи ООН

Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках помощи Глобального Фонда ООН по борьбе со СПИДом.
News.ru 08:14
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
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Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
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