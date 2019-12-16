Экономика
Газета.RuДолги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей
Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
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В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
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В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
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Opel возобновила продажи в России
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Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан в рамках помощи ООН
Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках помощи Глобального Фонда ООН по борьбе со СПИДом.
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В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
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Ученые России предложили создать новую ракету-носитель
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Главе Хакасии внесли представление после смерти пенсионера в подъезде
Прокуратура Хакасии внесла представление губернатору республики Валентину Коновалову об устранении нарушений законодательства после смерти в подъезде пенсионера, не дождавшегося социального жилья.
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