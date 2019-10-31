Экономика

АБНАБНДолги россиян достигли исторического максимума

Уровень долговой нагрузки россиян достиг 10,6%, превысив таким образом исторический максимум. По состоянию на 1 октября долги граждан России выросли на 0,2%, по сравнению с сентябрем.
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с чего всё началось

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК31 октября в 04:42

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Кредитная нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

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Долговая нагрузка россиян стала максимальной за семь лет

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