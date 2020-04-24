Экономика
ТАССДолги россиян микрофинансовым организациям выросли на 47% за год
В агентстве не исключают, что в следующие 12 месяцев потенциально проблемная задолженность (вся сумма долга и начисленные проценты, а не только их просроченная часть) в сегменте МФО может существенно превысить половину совокупного портфеля.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.ТАССвчера в 21:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Общество
Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса
Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологический ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Происшествия
Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция
Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
Политика
Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу
Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
News.ru 04:27
Происшествия
В Тульской области скончался пациент с выявленным коронавирусом
Тула, 24 апреля 2020, 10:52 — REGNUM 82-летний житель Ефремова Тульской области с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в больнице, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
REGNUM 03:52
Общество
Врачи порекомендовали принимать витамин D на самоизоляции
Британские врачи рекомендуют людям, которые на фоне пандемии коронавируса остаются дома на самоизоляции, ежедневно принимать витамин D, пишет «Российская газета» со ссылкой на рекомендации управления здравоохранения Англии.
Аргументы и Факты 04:22
Общество
В Пензенской области заболел коронавирусом месячный младенец
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила о возрасте новых заболевших.
1pnz.ru 04:00
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Музыка
Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса
Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Финансы
Курс доллара опустился ниже 75 рублей
Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета вчера в 03:52
Происшествия
В Южно-Сахалинске во время онлайн-урока детям показали порно
Байкал24 вчера в 16:50
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
Общество
В России зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса
По состоянию на 22 апреля, в России было зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса, из которых 43,4% не имели клинических проявлений болезни.
Территория новостей 22 апреля в 03:42
Общество
В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения.
Lenta.ru 04:26
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Здоровье
За сутки в России выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом
В столице за сутки выявили почти 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
Эхо Москвы 04:01
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Кино
3D-мультфильм про Чебурашку создали японцы
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, об этом сообщает Anime News Network.
Neva.Today вчера в 15:30
Финансы
Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро
Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:11
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Игрок "Монпелье" находится в реанимации с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Vprognoze.ru 03:40
Общество
Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку
Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
Экономика
Путин поручил выделить предпринимателям деньги на зарплаты из бюджета
Президент Владимир Путин поручил кабмину оказать предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, финансовую поддержку из госбюджета на неотложные нужды, включая выплату зарплат.
News.ru 04:28
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10