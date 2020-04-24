Количество просроченных более чем на 90 дней долгов граждан микрофинансовым организациям (МФО) составило до 4,4 млн ссуд на конец марта этого года, что на 47% больше, чем их число на тот же период прошлого года.

с чего всё началось

В агентстве не исключают, что в следующие 12 месяцев потенциально проблемная задолженность (вся сумма долга и начисленные проценты, а не только их просроченная часть) в сегменте МФО может существенно превысить половину совокупного портфеля.

Долги россиян микрофинансовым организациям выросли на 47% за год

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