Экономика

Lenta.ruLenta.ruДолги россиян оставят без внимания

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в правительство, сообщает Forbes.
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с чего всё началось

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

Если поправки примут, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает трех тысяч рублей. Этот долг предпринимателям позволят погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности.
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ФНС выступила за отмену блокировки счетов компаний с долгами

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Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 05:56, Вашингтон
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