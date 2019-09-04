Если поправки примут, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает трех тысяч рублей. Этот долг предпринимателям позволят погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности.

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в правительство, сообщает Forbes.

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