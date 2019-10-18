Экономика

РБКРБККоллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье. Участники рынка отмечают, что данный тренд будет набирать обороты, а правозащитники опасаются, что он создаст проблемы для заемщиков.
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с чего всё началось

Коллекторы берут ипотеку

Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.
Коммерсантъвчера в 18:57

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Коллекторы берут ипотеку

Коммерсантъвчера в 18:57

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

URA.Ruвчера в 21:07

Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами

РИА Новости03:47

Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

РБК06:32

Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Lenta.ru03:35

Коллекторы активно начали скупать ипотечные долги россиян. Неплательщиков выселят принудительно

Фонтанка.Ру01:10

Коллекторы занялись ипотечными долгами

Вести.Ru06:20
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Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

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