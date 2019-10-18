Экономика
РБККоллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье. Участники рынка отмечают, что данный тренд будет набирать обороты, а правозащитники опасаются, что он создаст проблемы для заемщиков.
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Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.Коммерсантъвчера в 18:57
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:36, Вашингтон
Политика
Медведчук назвал правительство Украины командой дилетантов
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и правительство страны в целом являются «командой дилетантов».
RT на русском 14:28
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Технологии
Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России
Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело вчера в 06:30
Армия и оружие
Пуски российских баллистических и крылатых ракет показали на видео
В Баренцевом и Охотском морях по целям на полигонах Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области состоялись пуски баллистических ракет с подводных лодок, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей уничтожили условные цели на берегу.
Популярная механика 05:06
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт вчера в 19:38
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы
С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
РИА Новости 14:31
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала уникальные фотографии с родов Анастасии Решетовой
Мамой малыша является модель Анастасия Решетова, которая состоит в отношениях с Тимати с 2015 года, пишет "Свободная Пресса".
Народные новости 12:28
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко
ТАСС вчера в 15:06
Игры
Базовая Crusader Kings 2 стала бесплатной
Компания Paradox объявила, что в честь начала мероприятия Paradox Con в историческую стратегию Crusader Kings 2 теперь можно играть бесплатно.
Игромания.ру 13:02
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Lenta.ru 12:17
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии
Турция продолжит военную операцию в Сирии, если Соединённые Штаты не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Парламентская газета 08:43
Политика
В «Газпроме» назвали цену на газ для Украины
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть ниже нынешней на 20%.
Экономика сегодня 05:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 10:25
Футбол
Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
RT на русском 07:46
Общество
Суд лишил Наталью Бочкареву водительских прав
StarHit.ru 06:16
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Общество
Диетолог назвала норму потребления яиц
Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.
REGNUM 07:00
Армия и оружие
Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»
Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
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