Экономика
Pravda.RuДолги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам
Коллекторы заинтересовались приобретением ипотечных долгов вместе с закладными. Обычно банки отдают такие долги на агентское взыскание либо продают остаток непогашенного долга после продажи квартиры.
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Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.Коммерсантъвчера в 18:57
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Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
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