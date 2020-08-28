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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новости09:34
Подробнее о событии
РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБК13:07
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъ08:54
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ru10:28
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфакс11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАСС10:05
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новости09:34
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ru11:04

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо
Автоновости дня01:58
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»
Интерфакс14:54
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
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МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии

Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
ИА Красная Весна14:36
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости09:05
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русском15:04
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17