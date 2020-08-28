Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей
Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей
Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новости09:34
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