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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
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РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 09:34
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РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБКвчера в 13:07
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

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РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новостивчера в 09:34
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАССвчера в 10:05
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

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Коммерсантъвчера в 08:54

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