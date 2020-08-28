Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.