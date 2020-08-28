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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новости09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ru11:04
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новости09:34
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфакс11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАСС10:05
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русском09:25
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъ08:54
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ru10:28

СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
RT на русском11:57
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Новое исследование международной группы ученых предполагает, что эти ослепительные взрывы, названные сверхновыми черными карликами, возвестят о вечной тьме, когда Вселенная погрузится в состояние покоя.
Капитал страны25 августа в 14:33
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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русском11:40
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Через несколько дней президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков заявил, что по результатам аудита в финансовой деятельности антидопингового агентства действительно обнаружили нарушения.
РИА Новости07:07