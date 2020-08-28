Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новости09:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ru11:04
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новости09:34
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфакс11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАСС10:05
RT на русском

Средняя ставка по ипотеке в России достигла минимального уровня за всю историю

RT на русском09:25
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъ08:54
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ru10:28

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
136

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

TikTok заблокировала в России видеоролики по запросу Роскомнадзора

TikTok заблокировала на территории России видеоролики, связанные с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил», после обращения Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости10:35
1

Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Комментируя запуск новой атомной электростанции в Белоруссии, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что благодаря согласованной позиции стран Балтии и Польши, Минск ежегодно будет терять «сотни миллионов евро» экспортных доходов.
Взгляд.ру11:30