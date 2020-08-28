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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Портфель ипотечных кредитов российских банков в июле впервые в истории превысил 8 триллионов рублей, следует из данных ЦБ.
РИА Новостивчера в 09:34
Подробнее о событии
РБК

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб

РБКвчера в 13:07
Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ruвчера в 11:04
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новостивчера в 09:34
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфаксвчера в 11:23
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАССвчера в 10:05
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ruвчера в 10:28
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъвчера в 08:54

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота 28 августа поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой
RT на русском02:31
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
Газета.Ru01:18
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В Госдуме просят разрешить иностранным студентам въезд в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев просит министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова разрешить въезд в страну иностранным студентам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения.
Газета.Ru20:23
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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