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Газета.Ru
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России. По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

Россияне в прошлом месяце взяли на четверть больше ссуд, чем в июне - почти 146 тысяч ссуд, что стало максимальным с декабря 2018 года уровнем. При этом объем предоставленных кредитов достиг 361,9 миллиарда рублей, подскочив за месяц на 31,1%.
РИА Новости09:34
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Lenta.ru

Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Lenta.ru11:04
Газета.Ru

Долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили 8 трлн рублей

Газета.Ru10:28
РИА Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей

РИА Новости09:34
ТАСС

Средневзвешенная ипотечная ставка в июле опустилась до 7,28%

ТАСС10:05
Говорит Москва

Долги россиян за ипотеку превысили 8 триллионов рублей

Говорит Москва09:38
Интерфакс

ДОМ.РФ прогнозирует выдачу более 1,2 млн ипотечных кредитов по итогам года

Интерфакс11:23
Коммерсантъ

Выдача ипотеки в июле достигла рекорда

Коммерсантъ08:54

Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.
Александр Лукашенко
Discover2411:25
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Захарова ответила на призыв эстонского депутата к ЕС вмешаться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова эстонского депутата Марко Михкельскона о необходимости ЕС и США повлиять на ситуацию с протестами в Белоруссии.
Газета.Ru13:37

Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известия11:55
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Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмы02:48

ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новости09:05
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