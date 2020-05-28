Регулятор объяснил, что долговая нагрузка граждан увеличивалась в основном за счет необеспеченных кредитов. Более 80% ежемесячного дохода пришлось отдавать по кредитам 23% россиян. В итоге показатель необеспеченных кредитов оказался на уровне 2014 года.

Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума

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