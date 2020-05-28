Экономика
Телеканал 360°Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума
Регулятор объяснил, что долговая нагрузка граждан увеличивалась в основном за счет необеспеченных кредитов. Более 80% ежемесячного дохода пришлось отдавать по кредитам 23% россиян. В итоге показатель необеспеченных кредитов оказался на уровне 2014 года.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Общество
В Тульской области выявлено еще 112 случаев коронавируса
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:51
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ.
RT на русском вчера в 10:47
Общество
В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8572 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 03:37
Общество
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Ведомости вчера в 06:21
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Политика
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК вчера в 05:45
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Как отметил Андрей Бочаров, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе остается непростой.
Волгоградская правда 03:43
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня
Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News вчера в 10:34
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Lenta.ru вчера в 13:17
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Общество
На Кубани с 1 июня отдыхающих примут 200 здравниц
Буквально за три дня до старта курортного сезона - 2020 на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал окончательный реестр предприятий санаторно-курортного комплекса края, которым с первого июня при соблюдении всех условий разрешено возобновить работу.
Российская газета вчера в 07:43
Общество
Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней
Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19.
Piter.tv вчера в 05:30
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv вчера в 01:20
Общество
В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19
В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 - это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших - 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Путешествия
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Политика
Forbes объяснило, почему Россия будет благодарна Франции за разрыв сделки по «Мистралям»
Обозреватель Forbes призывает читателей обратить внимание на дизайн новых российских кораблей, которые, по его мнению, очень похожи на французские «Мистрали».
ПолитРоссия вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52