Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума

Долговая нагрузка россиян по кредитам за время самоизоляции достигла 10,9%. Такой показатель стал рекордным за все время наблюдений Центробанка России.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума

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Экономист назвал главную опасность роста долговой нагрузки в РФ

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Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

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Банкам РФ предсказали постепенное увеличение количества «плохих долгов»

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Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

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ЦБ: долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%

ПРАЙМвчера в 10:19

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

РБКвчера в 10:00
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
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Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Шоу-бизнес

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«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
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Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском вчера в 11:24
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Здоровье

Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета

Губернатор Волгоградской области обсуждает со специалистами ход работы по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 03:43
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado лишится рамы и получит вариатор

Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года.
Российская газета 08:26
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Общество

В Брянской области продлили режим повышенной готовности

Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07
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Общество

Суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге

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Энергетика

Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти

"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки

На территории Новгородского государственного музея-заповедника произошло обрушение части облицовки стены кремля.
РБК 08:27
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Происшествия

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
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Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
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Политика

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
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Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество

Бунтующий из-за смерти чернокожего город в США запросил ввод войск

Lenta.ru вчера в 07:10
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Общество

В Псковской области разрешат детям гулять без родителей

Власти Псковской области в рамках смягчения ограничений по коронавирусу разрешат детям гулять без сопровождения родителей, но не больше, чем по двое, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 08:40
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 04:49
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На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

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В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Общество

Свердловские власти разделят подсчет симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом

Власти Свердловской области перейдут на новый механизм формирования статистики по распространению коронавируса.
ТАСС 07:16
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