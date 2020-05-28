Долговая нагрузка россиян по кредитам за время самоизоляции достигла 10,9%. Такой показатель стал рекордным за все время наблюдений Центробанка России.

Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума

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