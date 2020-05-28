Экономика
Телеканал 360°Долги россиян по кредитам дошли до исторического максимума
Регулятор объяснил, что долговая нагрузка граждан увеличивалась в основном за счет необеспеченных кредитов. Более 80% ежемесячного дохода пришлось отдавать по кредитам 23% россиян. В итоге показатель необеспеченных кредитов оказался на уровне 2014 года.
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Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума
Комсомольская правдавчера в 10:35
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Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Политика
«На Западе дикая безработица, люди кастрюлями барабанят» — Лукашенко
На предприятии белорусский лидер ознакомился с продукцией МТЗ. Он также высказался по проблемам распространения коронавируса.
REGNUM 05:38
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец вчера в 16:24
Здоровье
Нарушения при выплатах медикам выявили в Еврейской АО
Нарушения при выплате медицинским работникам надбавок за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией выявлены в ряде учреждений здравоохранения Еврейской автономной области, сообщается на сайте прокуратуры ЕАО.
Газета.Ru вчера в 21:20
Технологии
YouTube облегчил для пользователей просмотр длинных роликов
YouTube ввел функцию, облегчающую для пользователей просмотр длинных роликов.
Территория новостей 05:41
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Известия вчера в 20:40
Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:01
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru 01:46
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Происшествия
В Псковской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Экономика
ФАС изучит обоснованность закупочных цен на молоко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность снижения закупочных цен на молоко при том, что в магазинах стоимость продукции остается прежней.
ТАСС 06:04
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Финансы
Трамп сегодня сделает заявление по Китаю: курс доллара падает
Иена оживилась, доллар ослаб, так как рынки нервничают перед пресс-конференцией Трампа по Китаю Иена выросла по отношению к основным валютам в пятницу, так как осторожность инвесторов в преддверии пресс-конференции президента США Дональда Трампа, которая будет посвящена политике Китая в отношении Гонконга, вызвала уход в защитные активы.
Profinance.ru 03:27
Происшествия
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски.
РИА Новости 04:59
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Музыка
Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica
NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica.
Pravda.Ru 05:39
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Автоновости дня 05:00
Здоровье
Роскачество напомнило о калорийности алкоголя
В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах.
Наша версия 03:02
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 230 человек
ИА Красная Весна 04:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Футбол
Бывший президент «Барселоны» рассказал о драках в тюрьме
Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель вспомнил о своем нахождении в тюрьме. Он рассказал о драках, которые происходили вблизи к нему.
ProstoProSport 05:40