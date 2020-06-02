Экономика
Российская газетаОсенью у россиян станет больше проблемных кредитов
Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.
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с чего всё началось
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного.
РИА Новости 07:39
Общество
Роспотребнадзор уточнил рекомендации для ресторанов и кафе
Роспотребнадзор обновил рекомендации (.pdf) по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Игры
Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith
Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.
REGNUM 06:50
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Киберспорт
Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games
Inc-news.ru 04:06
Общество
ВОЗ предупредила об опасности использования антибиотиков при COVID-19
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что чрезмерное использование антибиотиков при COVID-19 лишь повысит уровень смертности.
Доктор 06:14
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Общество
После COVID-19 потеря обоняния может сохраняться несколько месяцев
Часть инфицированных коронавирусом людей не чувствовала вкусов и запахов в течение нескольких месяцев.
Российская газета вчера в 19:10
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Игры
Путь к лучшей версии для РС – в новом ролике эмулятора RPCS3 показали улучшения в The Last of Us и Uncharted 2 и 3
Эмулятор продолжает развиваться, и благодаря недавним доработкам энтузиастам удалось улучшить качество работы проектов The Last of Us и Uncharted 2 и 3. Производительность в The Last of Us в ряде моментов значительно выросла и устранены некоторые графические баги.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Киберспорт
Gearbox представила персонажа Godfall — игра выйдет вместе с релизом PlayStation 5
Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Publishing представили трейлер Godfall — RPG, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК.
CyberSport.ru вчера в 18:16
Происшествия
Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров
Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Общество
Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова
Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».
РБК 05:31
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Киберспорт
Газпромбанк запустил дебетовую карту для геймеров
Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Минобороны пригласило к участию в параде Победы военных из 19 стран
В параде в Москве задействуют 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 75 воздушных судов, сообщил Шойгу.
РБК 06:31
Политика
МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие
Китай: Бомбардировщики США постоянно летают у границ России
Вечерний курьер 04:18
Общество
Назначен новый начальник московской полиции
Интерфакс 05:51
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир вчера в 07:23
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport 07:37
Происшествия
На живодеров из Приволжска могут завести уголовное дело
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ivDay.ru 07:00
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Число случаев коронавируса в Нижегородской области достигло 10,5 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области превысило 10,5 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:45
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44