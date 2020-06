Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.

Эмулятор продолжает развиваться, и благодаря недавним доработкам энтузиастам удалось улучшить качество работы проектов The Last of Us и Uncharted 2 и 3. Производительность в The Last of Us в ряде моментов значительно выросла и устранены некоторые графические баги.