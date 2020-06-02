С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги. По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти.

с чего всё началось

Расчеты делали по общим суммам кредитов в рублях и иностранной валюте. Получилось, что в апреле россиянам выдали почти в 1,9 раза меньше кредитов по сравнению с мартом.

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

Общество Мишустин представил план по восстановлению экономики Мишустин, в свою очередь, отметил, что в плане содержится комплекс различных мер, к концу периода восстановления экономика должна перейти к росту выше докризисного. 1

Общество Роспотребнадзор уточнил рекомендации для ресторанов и кафе Роспотребнадзор обновил рекомендации (.pdf) по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19. 416

Игры Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.

Политика Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад. 437

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Игры Путь к лучшей версии для РС – в новом ролике эмулятора RPCS3 показали улучшения в The Last of Us и Uncharted 2 и 3 Эмулятор продолжает развиваться, и благодаря недавним доработкам энтузиастам удалось улучшить качество работы проектов The Last of Us и Uncharted 2 и 3. Производительность в The Last of Us в ряде моментов значительно выросла и устранены некоторые графические баги.

Киберспорт Gearbox представила персонажа Godfall — игра выйдет вместе с релизом PlayStation 5 Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Publishing представили трейлер Godfall — RPG, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК.

Происшествия Приговор за наркотрафик ФСБ не устроил прокуроров Офицера из службы по борьбе с терроризмом, признанного организатором наркотрафика, приговорили к восьми годам колонии, хотя обвинение требовало для него 15 лет. 1

Общество Глава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях».

Авто В России введут новые штрафы для автовладельцев Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах. 309

Политика В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400 Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.

Киберспорт Газпромбанк запустил дебетовую карту для геймеров Газпромбанк (ГПБ) в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Политика МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате» Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 5

Политика Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета». 769